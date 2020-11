Notizie Milan – Ecco quanto costa Dominik Szoboszlai

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, il Salisburgo avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Dominik Szoboszlai. L’ungherese è uno dei grandi obiettivi del Milan, anche senza Ralf Rangnick alla guida del club rossonero. Il Diavolo potrebbe tornare alla carica per il calciatore a gennaio, o nella prossima finestra estiva di mercato, ma dovrà fare i cont con la tanta concorrenza che ha messo gli occhi sul ragazzo. Serviranno almeno 25 milioni di euro, senza dilazionare il costo in più esercizi commerciarli. Senza dilatare l’investimento nel tempo. Il Milan è avvertito. Il Salisburgo non concederà sconti a nessuno.