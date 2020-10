Notizie Milan – Ecco quali rossoneri hanno giocato in nazionale

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Serata “soft” per i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Gianluigi Donnarumma non è stato impiegato nell’amichevole che l’Italia ha giocato a Firenze contro la Moldavia, vincendo 6-0. Il CT Mancini ha dato spazio prima a Sirigu e poi a Cragno: molto probabilmente Gigio verrà impiegato nei prossimi due impegni ufficiali di UEFA Nations League contro Polonia e Olanda. Turno di riposo anche per Hakan Çalhanoğlu, che non è sceso in campo nella pirotecnica amichevole tra Germania e Turchia, terminata 3-3. Anche lui come Gigio, verosimilmente, verrà impiegato contro Russia e Serbia in Nations League nei prossimi giorni. Solo pochi minuti, invece, a disposizione di Simon Kjær: il rossonero e capitano della Danimarca è entrato in campo all’82’ nell’amichevole tra i danesi e le Isole Faroe, vinta 4-0.