Notizie Milan – Ecco da chi si ripartirà nella prossima stagione

MILANO – Il Milan della prossima stagione potrà contare su diversi elementi, che Ralf Rangnick ritiene indispensabili. Sei calciatori che, attualmente in rosa, continueranno a vestire i colori rossoneri. Si tratta di: Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, secondo quanto riporta Tuttosport. A questi l’allenatore tedesco vorrebbe aggiungere Luka Jovic, per ricreare la coppia, con Rebic, che tanto bene ha fatto all’ Eintracht Francoforte. rangnick ha anche chiesto di intervenire sui rinnovi contrattuali di Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli, dato la vicinanza delle loro scadenza. 2021 per il portiere e il turco, 2022 per il capitano rossonero.

