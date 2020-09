Notizie Milan – Duarte positivo al Covid, Pioli resta con due centrali

MILANO – Kjaer e Gabbia. Questi sono i centrali a disposizione di Stefano Pioli, per il nuovo preliminare di Europa League, contro il Bodo/Glimt. Leo Duarte infatti è risultato essere positivo al Covid-19, una situazione che ha costretto i rossoneri a sottoporsi ad un nuovo tampone, che ha dato esito negativo, ma prima della partita di domani sera, saranno effettuati nuovi accertamenti, per scongiurare altre criticità. Intanto Pioli però dovrà fare i conti con una coperta cortissima in difesa, viste le assenze di Romagnoli e Musacchio per infortunio, oltre a quella del brasiliano. C’è da capire se Gabriele Bellodi sarà aggregato alla prima squadra, anche se il giovane calciatore resta davvero molto vicino al passaggio in prestito al Pescara.