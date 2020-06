Notizie Milan – Donnarumma, rinnovo con clausola: i dettagli

MILANO – Inizia a trapelare un certo ottimismo nell’ambiente milanista circa le possibilità che Gianluigi Donnarumma firmi il rinnovo contrattuale. L’accordo attualmente in scadenza nel 2021 costringe il Milan ad accelerare i tempi della trattativa, per scongiurare il rischio di perdere il proprio fuoriclasse a parametro zero tra un anno. Nelle prossime settimane avverrà un incontro decisivo fra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e Mino Raiola, agente del portiere.

LE CONDIZIONI – Stando alla Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe intenzionato a confermare l’ingaggio da 6 milioni a stagione attualmente percepito da Donnarumma, inserendo però una clausola rescissoria voluta fortemente da Raiola. Tale clausola potrebbe ammontare intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre il rinnovo non sarà lungo: probabilmente verrà firmato un biennale.

