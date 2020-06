Notizie Milan – Depay: il contratto resta in scadenza nel 2021

MILANO – Non solo Kalulu. Gli occhi del Milan sembrerebbero guardare ancora verso Lione. I rossoneri infatti continuano a monitorare la situazione legata a Memphis Depay, l’attaccante olandese infatti ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ci sono aggiornamenti sull’eventuale rinnovo. Il rischio per la squadra francese è quello di veder partire il loro miglior giocatore a parametro zero tra un anno, oppure venderlo nella prossima finestra di mercato. Nel frattempo la punta è tornata ad allenarsi agli ordini di Rudi Garcia. Il Lione non ha ancora concluso la sua stagione, nonostante il campionato sia ormai concluso. Resta ancora la Champions League e molte squadre guarderanno all’attaccante, compreso il Milan. I rossoneri non vorrebbero farsi sfuggire l’ex Manchester United.

