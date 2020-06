Notizie Milan – Dani Alves punge i rossoneri con un’intervista

MILANO – Dani Alves, ex difensore di Barcellona, PSG e Juventus, oggi al San Paolo, ha rilasciato un’intervista al programma spagnolo ‘Hoy No Se Sale’. Il calciatore ha parlato del suo ritiro, facendo un paragone con il Milan attuale. Ecco che cosa ha detto.

: «Nel Milan di oggi sarei una promessa. Per me l’età è solo un numero, mi sento bene e ho ancora voglia di combattere giocando al calcio. Prima facevo 12 km a partita, ma è meglio correrne 8, ma bene. Quindi non so dirvi quando mi ritirerò. Però so dirvi una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò».

