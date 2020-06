Notizie Milan – Da Winston a Melayro, un altro Bogarde per i rossoneri

MILANO – L’arrivo in pompa magna e poi il flop, nella stagione 1997-98. La carriera di Winston Bogarde in rossonero si può riassumere perfettamente attraverso i numeri: 3 sole apparizioni con la maglia del Milan. All’epoca fu un vero colpo per il club meneghino, assicurarsi il terzino sinistro dell’Ajax a parametro Zero. Arrivato a Milano però ecco la realtà, con cui bisogna sempre fare i conti. Bogarde occupava la fascia il Milan in quella zona di campo era più che coperto, con il titolarissimo Paolo Maldini e Christian Ziege. Nonostante i due terzini in rosa i rossoneri fecero firmare all’olandese un quadriennale da 1,8 miliardi di lire.

A distanza di tantissimi anni un altro Bogarde sembra essere entrato nei radar della società meneghina. Si tratta di Melayro Bogarde, nipote proprio di Winston. Anche lui terzino, classe ’02, ma non gioca nell’Ajax, bensì nell’Hoffenheim e il 30 maggio ha fatto il suo esordio in Bundesliga. A consigliare il ragazzo al Milan è stato Ralf Rangnick. il tedesco è rimasto impressionato dalle doti del “nipote d’arte”.

