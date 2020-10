Notizie Milan – Da Milanello, allenamento davanti a Maldini e Massara

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi in vista della trasferta di Udine. Quest’oggi a Milanello è andata in cena una sessione mattutina, presenti nel centro sportivo rossonero di Milanello, anche Maldini e Massara. Lavoro sotto gli occhi della dirigenza per i calciatori del Diavolo quindi, dopo la vittoria in Europa League di ieri sera. Un nuovo segnale di come di vicinanza quindi per i calciatori, anche perché in campionato c’è da difendere il primo posto in classifica.