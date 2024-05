Notizie Milan: venerdì alle 14:00 la conferenza stampa di Pioli

Stefano Pioli venerdì 10 maggio alle ore 14:00, parlerà in conferenza stampa in merito alla partita di questo weekend tra Cagliari e Milan

Stefano Pioli , allenatore rossonero, presenterà in conferenza stampa a Milanello la sfida Milan -Cagliari , partita della 36^ giornata della Serie A 2023-2024 .

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con la conferenza di Pioli è previsto per venerdì 10 maggio , alle ore 14:00 , nella sala stampa del centro sportivo milanista. Potrete seguire l'evento in diretta sui canali ufficiali di A.C. Milan.

