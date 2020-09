Notizie Milan – Concluse le visite mediche di Tatarusanu

MILANO – Il Milan è pronto ad ufficializzare un altro colpo di mercato! Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, in queste ore si sono concluse le visite mediche di Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno è stato prelevato dal Lione e questa mattina ha svolto i test fisici di rito con i rossoneri. Ottenuta l’idoneità medica, il giocatore classe 1986 si dirigerà nelle prossime ore verso Casa Milan, dove firmerà il suo nuovo contratto: sarà legato alla società rossonera per i prossimi tre anni e sarà l’alternativa di Gigio Donnarumma nel corso della prossima stagione. Dopo la firma, mancherà solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già stasera. Un altro colpo di mercato per il Milan.