Notizie Milan – Com’è l’umore dei rossoneri in vista della gara con il Napoli?

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in ‘casa Milan’. L’assenza di Stefano Pioli, a causa del Coronavirus, è arrivata a ridosso della gara contro il Napoli. Match importantissimo, uno scontro diretto per un piazzamento Champions e il Diavolo dovrà fare a meno del suo tecnico. Secondo la ‘rosea’ però l’umore del gruppo sarebbe buono. Daniele Bonera gode della stima dei giocatori, ed è costantemente seguito dall’allenatore che interagisce da casa. Briefing prima e dopo gli allenamenti, che Pioli segue attraverso un drone. L’atteggiamento quindi sembra essere quello migliore in vista della sfida di domenica sera al San Paolo.