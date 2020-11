Notizie Milan – Colombo, ipotesi prestito a gennaio

MILANO – Si avvicina il mercato e il Milan è già al lavoro per quelle potrebbero essere le prossime trattative invernali. Non ci sono però solo le entrate per i rossoneri, la dirigenza infatti potrebbe operare anche qualche cessione. Come nel caso di Lorenzo Colombo, il giovane attaccante infatti potrebbe salutare il club meneghino in prestito, per andarsi a fare le ossa. L’ottimo precampionato del giovane ha acceso molti riflettori su di lui e diverse squadre sarebbero pronte ad accaparrarselo in inverno. Queste indiscrezioni sono state confermate anche dal Corriere dello Sport.