Notizie Milan – Che numeri in attacco per i rossoneri

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto della situazione sull’attacco rossonero. Il Diavolo, infatti, dalla inizio della scorsa stagione ha messo a segno 95 reti, incassandone più o meno la metà: 56. La svolta, neanche a dirlo, è arrivata con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A. E i frutti del lavoro fatto da Stefano Pioli sono stati raccolti dopo lockdown. 35 goal fatti, e 12 subiti. Dodici anche le vittorie, senza far registrare mai una sconfitta. Mattatore indiscusso proprio l’attaccante svedese, con le sue 11 marcature tra campionato e Coppa Italia. Questa stagione è iniziata sulla falsa riga di quella passata. quattro vittorie e un pareggio in Europa League con 13 reti fatte e solo 5 subite, 12 gol messi a referto in Serie A e appena 4 incassati.