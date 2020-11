Notizie Milan – Castillejo: “Dimostriamo di voler vincere l’Europa League”

MILANO – Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Ecco cosa ha detto il calciatore del Milan sullo scudetto, sull’Europa League e l’infortunio di Ibrahimovic:

“Scudetto? Se non lo vinciamo non saremo arrabbiati, abbiamo i nostri obiettivi se non li centreremo allora ci arrabbieremo. Il Lille? Partita difficile, loro sono una buona squadra lo hanno fatto vedere a San Siro. Dobbiamo andare lì con la mentalità di vincere e, soprattutto, di dimostrare di voler vincere l’Europa League“. Il calciatore del Milan ha poi parlato dell’infortunio di Ibrahimovic: “Lui ci da sempre tanto, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo giocatori che possono giocare nel suo ruolo, siamo tranquilli, ma Ibra ci mancherà“.