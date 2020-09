Notizie Milan – Brahim Diaz punta lo Shamrock Rovers

MILANO – Ante Rebic non ci sarà nel preliminare di Europa League con lo Shamrock Rovers. Il croato infatti deve scontare tre giornate di squalifica in Europa e tornerà a disposizione del Milan soltanto nel caso in cui i rossoneri riusciranno ad arrivare alla fase a girone. La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio su questa situazione riportando come Brahim Diaz e Paquetà siano in ballottaggio per una maglia da titolare nel primo impegno ufficiale della nuova stagione. Stefano Pioli nell’amichevole di oggi con il Brescia valuterà entrambi i calciatori, per riuscire a dirimere la questione. Lo spagnolo però sembra essere in vantaggio, viste le ottime cose mostrate a Milanello, fin dal suo arrivo.