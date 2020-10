Notizie Milan – Brahim Diaz in panchina con la Spagna Under 21

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Brahim Diaz non è a Milanello con i suoi compagni. Il calciatore è stato convocato dalla Spagna Under 21 del commissario tecnico De La Fuente. Partita in programma, contro le Isole Faroe. Per l’esterno si tratta di un ritorno con le ‘Furie Rosse’. l’ultima volta risale a oltre 3 anni fa, dalla prima e ultima gara disputata. Brahim Diaz però non partirà tra i titolari della Spagna, soltanto panchina per l’ex Real Madrid.