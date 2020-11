Notizie Milan – Bonera: “Dopo Napoli abbiamo più fiducia”

MILANO – Daniele Bonera è tornato a parlare in conferenza stampa, lo ha fatto alla vigilia della gara contro il Lille. Ecco le sue parole sulla squadra francese:

“Sicuramente vincere aiuta a vincere ancora. Il successo ottenuto a Napoli ci ha dato ulteriore fiducia. Domani affrontiamo una grande squadra, che ci ha messo in grossa difficoltà all’andata, dove abbiamo commesso sicuramente degli errori. Il Lille ha dei giocatori molto bravi, soprattutto nel reparto offensivo. Non a caso è secondo nel campionato francese. All’andata abbiamo sbagliato in certe situazioni e domani non dobbiamo ripetere quegli errori. Sappiamo che sono molto forti e li affronteremo col massimo rispetto“.