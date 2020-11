Notizie Milan – Bogarde torna di attualità per i rossoneri

MILANO – C’ un nuovo Bogarde per il Milan. A dire il vero ne avevamo già parlato dato che l’olandese era già stato accostato ai rossoneri in passato. Tuttosport però rilancia la candidatura del nipote di Winston, calciatore del Diavolo negli anni 90. Il dirigenza quindi non ha mai smesso di tenere d’occhio Melayro Bogarde, difensore centrale dell’Hoffenheim classe 2002. Un prospetto giovane, in linea con il pensiero di Elliott. Inoltre in contratto in scadenza nel 2021 potrebbe avvantaggiare il Milan nella corsa al calciatore, il problema più grande resta però la concorrenza. Anche il Barcellona infatti sembra essere interessato al difensore.