Notizie Milan – Bennacer si qualifica per la Coppa d’Africa

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Pareggio dolcissimo per l’Algeria di Ismaël Bennacer, nella quarta giornata del Gruppo H di qualificazione alla Coppa d’Africa 2022. Un punto che, per i campioni continentali del 2019, vale l’aritmetica qualificazione alla fase finale, che si disputerà a gennaio 2022 in Camerun. Contro lo Zimbabwe, sconfitto 3-1 pochi giorni fa, gli algerini sono andati avanti di due reti grazie a Delort e Mahrez, salvo essere ripresi dalle reti di Musona e Dube. Maglia da titolare e 79 minuti in campo per Isma, sostituito proprio pochi minuti prima del pareggio dello Zimbabwe. I prossimi appuntamenti a fine marzo contro Zambia e Botswana.