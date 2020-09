Notizie Milan – Bakayoko continua a spingere per tornare rossonero

MILANO – Il Corriere della Sera ha riportato le ultime notizie sulla trattativa che dovrebbe portare Tiémoué Bakayoko dal Chelsea al Milan. Per il momento è tutto fermo visto che il club rossonero e quello di Londra non sono ancora riusciti a trovare un’intesa per il costo del cartellino del francese. Il calciatore però starebbe spingendo con i Blues perché vuole a tutti i costi fare ritorno a Milano. Tanto che sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio per venire incontro alle esigenze economiche del Milan. Non solo, sempre secondo la stessa fonte, il centrocampista avrebbe rifiutato un’offerta del Crystal Palace. In testa ha solo il club rossonero.