Notizie Milan – Baiocchini: “Tre punti per il treno Europa”

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Lecce-Milan, a poche ore dalla gara del “Via del Mare”, ai microfoni dell’emittente stellitare. Ecco che cosa ha detto:

«Il Milan nei prossimi 40 giorni si gioca tutto. Questo è quello che ha detto anche ieri Pioli ai suoi. Il Lecce, invece, deve fare punti, è in zona retrocessione e quindi vuole ripartire facendo punti. In attacco, i giallorossi schiereranno due ex rossoneri: Lapadula e Saponara, la cui vittima preferita è proprio la squadra rossonera. Per quanto riguarda la formazione del Milan, non ci sarà Ibrahimovic come detto dallo stesso Pioli in conferenza stampa. Al suo posto al centro in attacco spazio a Rebic. Dietro di lui Calhanoglu, in difesa torna Hernandez, assente in Coppa Italia. Il Milan cerca è alla ricerca dei tre punti per rimanere attaccato al treno Europa».

