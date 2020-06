Notizie Milan – André Silva: i suoi goal per una conferma

MILANO – André Silva sta letteralmente brillando in Bundesliga. Il portoghese da quando è ripartito il massimo campionato tedesco ha iniziato a segnare a raffica e non ha intenzione di fermarsi. Tra le sue migliori prestazioni c’è sicuramente quella contro l’Herta Berlino, dell’altro ex rossonero Piatek. Tre goal che hanno cambiato l’inerzia della partita, sbloccata proprio dal polacco. In Germania il portoghese è rinato dopo le ombre delle ultime stagioni, e l’Eintracht potrebbe decidere di anticipare il suo riscatto. Di mezzo c’è il Milan, che ovviamente gradirebbe la soluzione del trasferimento definitivo del giocatore, ma c’è anche la questione Rebic da analizzare, sempre con la stessa squadra tedesca.

