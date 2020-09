Notizie Milan – Anche la Roma interessata a Federico Chiesa

MILANO – Nuovi intrighi nel calciomercato estivo del Milan! Da giorni, ormai, è rimbalzata la notizia dell’interesse dei rossoneri per un’altra promessa del calcio italiano, dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. La dirigenza milanista, infatti, aveva messo nel mirino Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Fiorentina. Tuttavia, fin da subito la trattativa si è presentata in salita, viste le alte richieste di Commisso per il cartellino del ragazzo.

Inoltre, nelle ultime ore la strada sembra complicarsi ancora di più, a causa di alcune contendenti che si sono affacciate. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione, anche la Roma sarebbe interessata all’acquisto di Chiesa: la società giallorossa avrebbe avviato un sondaggio con i viola, ma nulla di più. Il mercato attorno al giovane filgio d’arte, però, sembra stia per entrare sempre più nel vivo.