Notizie Milan – Ancelotti: “Manca ancora qualcosa per essere da scudetto”

MILANO – Carlo Ancelotti ha parlato del Milan. Lo ha fatto nel programma Tiki Taka, dove era ospite e ha analizzato questo inizio di stagione dei rossoneri. ecco che cosa ha detto:

“Sono stati fatti ultimamente dei passi da gigante. Credo però che manchi ancora qualcosa al Milan per essere come la Juventus o l’Inter. Non bisogna dimenticare, però, che questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Può accadere di tutto, basta guardare la classifica. In testa ci sono squadre che nessuno avrebbe ipotizzato fino a qualche mese fa“.