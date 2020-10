Notizie Milan – Alla fine Mario Gotze è rimasto senza squadra

MILANO – Sembrava destinato alla Serie A, era stato accostato anche al Milan, ma alla fine Mario Gotza è rimasto senza squadra. Le ultime indiscrezioni di mercato parlavano anche di un possibile clamoroso ritorno al Bayern Monaco, con Flick suo primo sponsor, ma non è andata in questo modo. I rossoneri a dire il vero non sono mai sembrati realmente interessati, così come la Lazio o la Roma. Per Gotze adesso sembra più possibile una nuova avventura, magari negli Stati Uniti, o verso altre mete, magari più esotiche.