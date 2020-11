Notizie Milan – Albertini: “Tonali? Per certi versi mi somiglia”

MILANO – Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha parlato anche di Sandro Tonali. L’ex calciatore del Milan, si è soffermato anche sul momento del centrocampista in rossonero. Ecco le sue parole:

“Tonali? Alcune sue caratteriste mi fanno pensare a me, per certi versi ci assomigliamo. Il Milan però con Kessie e Bennacer ha trovato un suo equilibrio. Le scelte spesso si fanno sulla totalità della squadra, che sul singolo, ovviamente. I rossoneri però hanno fatto un grande investimento per portarlo a Milanello, è un grande colpo, di questo ne sono convinto. Deve lavorare con grande passione, non pensando alle tante belle parole, ha avuto una grande possibilità e la società crede in lui, questo lo deve tenere a mente. Per diventare parte integrante del Milan però deve mettere da parte la timidezza, ha grandi potenzialità“.