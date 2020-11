Notizie Milan – Ahmedhodzic, il nome fatto da Ibra per la difesa

MILANO – Lo consiglia direttamente Ibrahimovic. Questo è quello che riporta Tuttusport sul Milan e Anel Ahmedhodzic. Il difensore centrale del Malmo infatti è nei pensieri della dirigenza rossonera, sempre alla ricerca di un giocatore in quel ruolo per gennaio. Il giovane bosniaco sembra anche essere più fattibile rispetto a Lovato, troppo alte le richieste dell’Hellas Verona, e Kabak, con lo Schalke che lo cederà solo alle sue condizioni. Ibra quindi dopo Roback continua anche ‘il suo lavoro’ di consigliere per il Milan, non è il primo che calciatore che suggerisce ai rossoneri e forse non sarà l’ultimo.