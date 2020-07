News Milan, ottima notizia: continua il periodo felice dei rossoneri

MILAN NEWS – La fase post lockdown ha consegnato ai tifosi rossoneri un Milan con numeri da Champions. In questo periodo felice per il Diavolo, le buone notizie non finiscono qui. In atto infatti c’è un autentico capolavoro del valore di 100 milioni di euro, ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE