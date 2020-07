Milan News

Si continua a parlare di Milan, si continua a parlare di mercato. I rossoneri sembrano accendere – timidamente – i motori. Sia in uscita che in entrata, infatti, potrebbero esserci delle novità importanti. In questo senso, nella notte, sono arrivate delle indiscrezioni davvero molto pesanti e senza dubbio interessanti >>> CONTINUA A LEGGERE