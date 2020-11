News Milan – Ibra dice sì e arrivo il colpo: affare a sorpresa da 10 milioni!

News Milan – Ibra dice sì al colpo da 10 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Un nuovo duello di mercato per il Milan. Non è il primo e non sarà l’ultimo ovviamente, restando alla stretta attualità, però, i rossoneri dovranno fare molta attenzione alle squadre inglesi. Aston Villa, Manchester United, Tottenham. Sono solo alcune delle squadre d’Oltremanica che con il Diavolo condividono gli obiettivi di calciomercato, soprattutto in difesa. Questi però non sembrano essere gli unici confronti con cui Maldini e Massara dovranno confrontarsi nel prossimo futuro, nella finestra di mercato invernale, che aprirà i battenti a Gennaio 2021. Non sono però le tre squadre sopraccitate quelle con cui il Milan dovrà fare i conti per un nuovo obiettivo che è finito sul taccuino della dirigenza. E’ sì un club di Premier League, che come gli altri è rimasto colpito dallo stesso giocatore che è entrato nelle grazie della società rossonera.

Secondo quanto riporta Fichajes.net, sia il Diavolo che il Chelsea hanno messo gli occhi su Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del Malmo. Classe 99, il bosniaco è uno dei prospetti migliori del campionato svedese e paradossalmente gioca nella squadra dove un certo Zlatan Ibrahimovic ha mosso i primi passi. È tornato nel suo attuale club a gennaio scorso, dopo le sue esperienze in Inghilterra al Nottingham Forest e nel Hobro in Danimarca. Un altro legame tra il giovane i rossoneri è l’allenatore che sta curando la crescita del ragazzo: Jon Dahl Tomasson. Il destino a volte sa essere davvero particolare nelle sue scelte. Ahmedhodzic e Ibrahimovic però sono accomunati anche anche da un’altra cosa, l’attaccante del Milan detiene il record della cessione più remunerativa del club svedese, 8 milioni di euro. Cifra che l’Ajax spese per strapparlo al Malmo. Per prelevare il centrale serviranno almeno 10 milioni di euro.

Entrambi i club condividono l’obiettivo sul mercato, ma hanno anche le stesse motivazioni: sia rossoneri che Blues vogliono aggiungere un centrale per avere maggiore solidità difensiva. Oltre ad aumentare la possibilità delle rotazioni, sempre nel cuore della retroguardia. Milan e Chelsea sono pronte a darsi battaglie per Ahmedhodzic. Non solo il giovane difensore, il Milan ha già pronto un altro grande colpo: Gazidis dà il via libera, che colpo per Maldini! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA