News Milan, Di Marzio in diretta: “Accordo raggiunto e trattativa in corso”

News Milan, Di Marzio annuncia due affari: ecco cosa ha detto

MILAN NEWS – La dirigenza rossonera, sempre al lavoro per comporre una rosa il più possibile competitiva in vista della prossima stagione, ha messo tantissima carne al fuoco. Le trattative messe in piedi da Maldini e soci sono moltissime e alcune di queste stanno entrando davvero nel vivo. Tutto confermato da Gianluca Di Marzio, che durante la sua consueta raffica in diretta su Sky Sport ha rivelato: “Il Milan ha stretto un patto con Ante Rebic. La dirigenza rossonera si è cautelata con un accordo sull’ingaggio in vista delle prossime stagioni. Ora Maldini e soci stanno trattando con l’Eintracht per acquistarlo subito o nel 2021. Poi, oltre a proseguire i contatti con Bakayoko, il Milan sta insistendo ancora per Milenkovic. Il club rossonero vuole inserire Paquetá nella trattativa, mentre i viola chiedono 40 milioni, ma il giocatore ha due anni di contratto e non vuole rinnovare, dunque il prezzo potrebbe scendere”. Arrivano quindi grosse novità sul futuro di Rebic, probabilmente il miglior acquisto dell’estate scorsa, che i rossoneri sembrerebbero più che intenzionati a tenere. A complicare la trattativa c’è anche il bonus del 50% che, in caso di riscatto del giocatore, spetterebbe alla Fiorentina. E proprio con i viola pare si stia scaldando un asse di cui ormai si parla da settimane: oltre alla possibile operazione Paquetá-Milenkovic, il Milan continua a sognare anche Federico Chiesa. Inoltre, le conferme di Gianluca Di Marzio non fanno che alimentare le speranze dei tifosi rossoneri per il ritorno di Tiemoué Bakayoko che, a questo punto, a meno di clamorosi ribaltoni sembrerebbe essere davvero vicino. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA