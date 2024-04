Juventus-Milan: Thiago Motta spettatore tra presente e futuro

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Thiago Motta , allenatore del Bologna , guarderà Juventus- Milan di oggi pomeriggio all'Allianz Stadium da spettatore interessato. Per la qualificazione in Champions League dei rossoblu, certo, ma anche per osservare le squadre che, più di tutti, vorrebbero convincerlo a sposare il loro progetto tecnico dalla prossima stagione.

In scadenza di contratto con il Bologna, Motta potrebbe rinnovare con il club di Joey Saputo in caso di Champions, ma potrebbe anche salpare per altri lidi. Ad oggi, su di lui, è in vantaggio la Juventus per la sostituzione di Massimiliano Allegri, mentre il Milan sta provando a recuperare terreno. A fine 2023 era lui, l'italo-brasiliano classe 1982, il profilo preferito in 'Casa Milan' per raccogliere l'eredità di Stefano Pioli. Non semplice, ma il Milan non ha ancora alzato bandiera bianca. La Juve, invece, è già pronta per Thiago Motta qualora l’addio ad Allegri si concretizzasse.