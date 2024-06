Milan: contatto Zirkzee-Fonseca, potrebbe arrivare la fumata bianca

Giorni caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato. Giorgio Furlani e tutta la dirigenza rossonera si stanno muovendo in queste ore per cercare di definire alcune operazioni.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti il Diavolo è in pressing su Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Il Milan pagherà la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, per il classe 2001 pronto un contratto quinquennale a circa 5 milioni di euro. Si sta limando in queste ore la cifra delle commissioni per l'agente dell'olandese, Kia Joorabchian. Inoltre, Zirkzee avrebbe già avuto i primi contatti con Paulo Fonseca, prescelto per la panchina rossonera in via di ufficialità. Sempre stando a SportMediaset, il Milan è alla ricerca di un secondo attaccante ed il nome che circola dalle parti di via Aldo Rossi è quello di Armando Broja, classe 2001 del Chelsea. Luka Jovic si sta allontanando sempre di più per via delle pretese economiche e la scelta per rimpiazzarlo potrebbe essere proprio il giocatore dei Blues. Ma non è finita qui. Il Milan prepara un attacco da paura: clamoroso, insieme a Zirkzee arriva anche... <<<