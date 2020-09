MILANO – Alle ore 17:00 è prevista la nuova amichevole dei rossoneri. Milan-Vicenza si disputerà sul campo di Milanello, ma a porta chiuse. In ogni caso però i tifosi del Diavolo potranno assistere alla gara dal televisore o in streaming. La gara potrà essere vista su Milan Tv, in streaming anche su Sky Go, così come sull’app di Dazn, con il commento di Mauro Suma, e sull’app del ufficiale del Milan.