Calciomercato Milan: chi è Trinade? Statistiche e numeri

Calciomercato Milan, chi è André Trindade? Numeri e caratteristiche di quello che potrebbe essere il mediano perfetto per Fonseca

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno - 20:00

Il Milan, come ricorda 'Il Corriere dello Sport' in edicola, ha subito ben 49 gol la scorsa stagione. Uno degli obiettivi è quello di ridurre questo numero. E per fare ciò, i rossoneri starebbero ricercando un mediano fisico che possa aiutare a trovare gli equilibri. I nomi più caldi sembrano quelli di Fofana e Hojbjerg, ma, secondo il quotidiano, Moncada guarderebbe con grande interesse André Trindade del Fluminense. Ma come gioca? E' giusto per il Milan?

André Trindade da Costa Neto, cresce calcisticamente parlando al Fluminense, dove gioca in tutte le formazioni giovanili: prima Under 17 e poi Under 20. Anche da vivaio, Trindade cresce come mediano classico nel 4-2-3-1. Fa il suo esordio tra i 'grandi' sempre col Fluminense il 17 settembre 2020, in una partita di Copa do Brasil contro l’Atletico Goianiense. Con Machado e Diniz (due allenatori dei brasiliani) diventa il pilastro del centrocampo del Fluminense, arrivando a vincere sia la Copa Libertadores che la Recopa Sudamericana. Debutto col Brasile il 20 giugno 2023 contro il Senegal. Ma come gioca André Trindade?

Milan, Trinade potrebbe essere il mediano davanti alla difesa tanto ricercato. Col Fluminense ha due compiti precisi: la pressione e il recupero di palla, cose che al momento mancano al centrocampo rossonero. Dopo il recupero della palla, André riesce a fare ripartire la squadra con qualità. Questo ribaltando una azione di potenziale pericolo in occasioni offensive. E' un centrocampista moderno: intenso, completo, che può essere anche duttile. Fonseca, infatti, potrebbe usarlo nei due di centrocampo per un possibile 4-2-3-1, o come mediano centrale in un 4-3-3. Trinade potrebbe dare al Milan quell'equilibrio tanto ricercato in questa stagione. Come riportato da transfermarkt, il valore di André Trinade è di circa 25 milioni di euro. Il brasiliano ha giocato 185 partite col Fluminense con 4 gol e tre assist.