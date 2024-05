Trevisani: “Bisogna essere oggettivi, con Pioli sei tornato in Champions”

Riccardo Trevisani , noto telecronista, era presente negli studi di Pressing (programma di Mediaset) dopo la partita con il genoa terminata 3 a 3, e ha discusso anche della protesta dei tifosi rossoneri, difendendo l'operato di Stefano Pioli in queste stagioni sulla panchina del Diavolo.

"Il secondo posto non va di moda. Però qui parliamo del Milan di Pioli che ha fatto primo , quarto e secondo nelle stagioni guidate da Stefano. Prima di Pioli faceva ottavo, sesto, decimo... La contestazione va fatta con lucidità. Bisogna chiedersi dove stavo prima di Pioli? La Champions neanche si vedeva . Fai passare che Pioli ha fatto male è allucinante . La festa dell'Inter è un problema chiaramente".

