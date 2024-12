Milan: Theo e Maignan si allenano in gruppo, personalizzato per Bennacer

Secondo MilanNews.it, oggi a Milanello hanno lavorato in gruppo sia Theo Hernandez che Maignan, reduci dall'indisponibilità nel match contro il Sassuolo. Per Loftus-Cheek, uscito all'intervallo contro la squadra di Grosso, si tratta di una contusione al polpaccio, mentre per Sportiello, anch'egli uscito durante l'intervallo, c'è una infiammazione al ginocchio: sono entrambi da valutare, compresa la loro presenza nella sessione di domani. Nel pomeriggio è tornato a lavorare a Milanello con una sessione personalizzata Ismael Bennacer.