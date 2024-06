Stadio Milan: costruzione a San Donato concreta, ma tempi lunghi

La Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede l'adesione all'accordo di programma per il progetto dello Stadio San Donato al Milan e quindi il progetto del club rossonero di abbandonare San Siro si fa sempre più concreto. Concreto ma non esattamente vicino in termini temporali, perché come ha dichiarato l'Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese, Massimiliano Mistretta, per l'ultimo ok ci vorrà circa un anno e mezzo: