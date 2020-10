Milan-Spezia – Maggiore: “Bello essere a San Siro oggi”

MILANO – A poche minuti da Milan-Spezia, si è presentato ai microfoni di Sky, Maggiore, calciatore della squadra ligure. Ecco le sue parole:

“Per me è davvero essere bello qui oggi. Perché a quattordici anni mi prese il Milan. Poi tornai allo Spezia per un infortunio e la nostalgia di casa. Oggi sono qui, in Serie A e gioco contro i rossoneri”.