Milan: si va verso il sold out della campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2024/25 sembra già essere un successone: ecco tutti i numeri aggiornati

Neanche il tempo di concludere una stagione che si avvicina l'inizio di un'altra. Il Milan si prepara al faticoso ritiro estivo, che ricordiamo inizierà l'8 luglio, e sembra che anche i tifosi non vedano l'ora di rivedere i rossoneri in campo. Nonostante le diverse contestazioni, dal mercato alla società, la campagna abbonamenti risulta essere già un successone.

Oltre 35 mila tifosi hanno infatti riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione, avvicinando così un clamoroso soldout. Chi si è iscritto alla "waiting list", che sia per l'abbonamento classico o per il "Club 1899", avrà ancora tempo fino alle mezzanotte del 3 luglio. Inoltre, avendola sopracitata, anche la campagna abbonamenti del "Club1899" è partita con gran successo. Il 90% degli abbonamenti sono stati fatti online (+4% rispetto alla scorsa stagione).