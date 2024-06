Milan: ecco le date di inizio e fine della Serie A 24/25

Dopo tanta attesa, cominciano ad emergere i primi dettagli sulla Serie A 2024/2025. Nella giornata odierna, infatti, si è tenuto il Consiglio Federale FIGC, in cui si sono prese importanti decisioni, tra cui la decisione di far nascere Milan Futuro. Al di là di quello, però, sono state ufficializzate le date del prossimo campionato, ma anche delle leghe minori. Oltre al fine settimana di inizio e di fine, sono state rese note anche le pause per dare spazio alle nazionali, mentre ancora bisognerà aspettare per conoscere i turni infrasettimanali. Ecco il prospetto completo