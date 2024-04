Trevisani: “Se Leao è in giornata, giovedì può fare la differenza”

Roma-Milan , la sfida che deciderà la semifinalista di Europa League è a soli due giorni di distanza. Per i rossoneri e Stefano Pioli , questa partita potrebbe decidere presente e futuro. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha parlato proprio del ritorno allo Stadio Olimpico. Ecco il parere del noto telecronista su Leao e non solo .

"Giovedì scorso sono successe diverse cose. Di sicuro De Rossi è stato bravissimo nella preparazione della partita. Ha studiato la mossa di El Shaarawy, ma quella di mettere l’ex rossonero ad intasare la corsia sinistra del Diavolo, non è stata l’unica mossa attuata dal tecnico giallorosso. De Rossi, infatti, ha fatto anche un’altra cosa: ha cercato di palleggiare e di avere sempre il pallino del gioco. Perché sa benissimo che il Milan con la palla è una squadra, senza è tutt’altra squadra. Questo è stato il succo della partita, ovvero irretire il Milan che nella ripresa ha creato di più. Prima della gara di San Siro davo il Milan favorito al 60%, ora invece lo vedo al 40%. Però si tratta di recuperare soltanto una rete, ed i rossoneri possono farlo tranquillamente. Se Leao, però, è quello del gol a Reggio Emilia, e non quello di giovedì scorso, queste possibilità per il Milan possono aumentare notevolmente. Inoltre, nelle Roma peserà molto l’assenza di Cristante, che è un calciatore molto sottovalutato".