I tifosi hanno un nuovo dio: “Prende Chiesa e gli spiega il Futbol”

Un tre a 1 che sarebbe potuto essere anche più rotondo se Ibra non avesse fallito un calcio di rigore nei minuti finali e Diaz avesse aggiustato la mira. In ogni caso è apparso evidente come certi calciatori della rosa rossonera stiano attraversando un periodo di forma strepitosa.

Tre nomi in particolare sugli scudi: Maignan, Tonali e Leao. I tifosi in particolare sono rimasti estasiati dalle gesta di uno dei loro beniamini, commenti inenarrabili sui social, che noi abbiamo raccolto per voi in una lunga carrellata. Buon divertimento<<<