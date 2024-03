Rinnovo Camarda: giorni caldi in casa Milan, ma occhio all’estero

Il Milan sta trattando per il rinnovo di Camarda, che dovrebbe firmare in estate, ma occhio ai club esteri interessati

Redazione Il Milanista 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 15:06)

Il Milan sta trattando il rinnovo di contratto di Francesco Camarda. L'attaccante della Primavera di Ignazio Abate, che ha compiuto 16 anni lo scorso 10 marzo, non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con il club lombardo e i tifosi temono che possa andare via. Il Milan ha trovato un accordo di massima con Camarda per il rinnovo nelle scorse settimane. Quell'intesa, però, è messa alla 'prova del tempo'. Negli ultimi giorni, infatti, non ci sono stati incontri tra le parti e il mese di marzo, inesorabilmente, scorrerà via così.

Milan: accordo per il rinnovo di Camarda, ma occhio all'estero — Se Camarda firmerà un nuovo contratto di tre anni con il Milan (durata massima consentita per un calciatore minorenne), sarà soltanto in estate, da luglio, per una questione strategica. Il triennale, infatti, comincerebbe in quel caso dalla stagione 2024-2025 e la scadenza sarebbe fissata al 30 giugno 2027 e non 2026, come accadrebbe se firmasse un rinnovo adesso. Resta da capire, però, se l'attesa aiuterà il Milan oppure no. Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United, infatti, lo seguono da tempo e sono pronte ad inserirlo nel loro settore giovanile. Il BVB con 'vista Prima Squadra' a breve, mentre il City avrebbe il vantaggio di poter sfruttare il legame societario con il Palermo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.