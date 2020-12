Milan, restare in vetta per poi pensare alla prossima finestra di mercato

MILANO – Vincere per restare in vetta. Questo è l’obiettivo del Milan, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il quotidiano infatti ha fatto il punto della situazione sul momento dei rossoneri da qui alla sosta Natalizia, con un occhio di riguardo ala prossima sessione di mercato, che prenderà il via a gennaio. Restare davanti a tutti per poi concentrarsi sui nuovi arrivi, questa sembra essere l’intenzione del Diavolo. Non perdere il match di questa sera tra Genoa e Milan. Segui la sfida di San Siro in streaming su DAZN. La procedura per sottoscrivere l’abbonamento è veloce e semplicissima, tutti i dettagli qui: Abbonati subito per vedere Genoa-Milan e tanto altro!