Ravanelli: “Zirkzee sarebbe un grande acquisto, Camarda lo terrei stretto”

Fabrizio Ravanelli ha rilasciato una lunga intervista a 'Tv Play', soffermandosi anche sul Milan. Ecco, dunque, le sue parole

Stefania Palminteri Redattore 6 aprile - 13:00

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi anche sul Milan e su ciò che i rossoneri dovrebbero fare tanto con Francesco Camarda, quanto con Joshua Zirkzee. Ecco, dunque, un piccolo estratto delle sue parole:

Su Joshua Zirkzee: "Zirkzee sarebbe un grande acquisto per il Milan, ha grandi qualità. Nel 2025 ci sarà anche il Mondiale per Club e credo che sia l’attaccante giusto per sostituire Giroud. Duello con Retegui? Quest’ultimo è più finalizzatore, mentre Zirkzee cuce di più il gioco".

Su Francesco Camarda: “Camarda è un ragazzo con qualità incredibili, se fossi il Milan lo terrei stretto e non lo farei andare da nessuna parte, anche se giocando coi grandi i rossoneri dovranno capire se il ragazzo è pronto o è meglio mandarlo a farsi le ossa altrove".

Su un giocatore in cui si rivede oggi: "Mandzukic a me toccava il cuore, è stato un attaccante straordinario, era amato da tutti per la sua disponibilità e i gol importanti. Oggi vedo difficile trovare un giocatore come me, spero che prima o poi arrivi perché è la fortuna di tutti gli allenatori avere un centravanti che si mette a disposizione della squadra".

