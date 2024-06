Milan Primavera: si cerca il successore di Abate, ecco i possibili nomi…

Il Milan, nella stagione 2024-2025, cambierà allenatore: via Stefano Pioli, dentro Paulo Fonseca. Ma 'Tuttosport' oggi in edicola ha anche ricordato come, per la neonata compagine Under 23, sia stato scelto Daniele Bonera in panchina e come la Primavera sia ancora alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l'addio, un po' a sorpresa, di Ignazio Abate.