Milan, ecco il piano per assicurarsi l’Azzurro di Mancini

Il Milan sta studiando l'offerta per garantirsi per l'Azzurro di Roberto Mancini. Ecco il piano di Maldini e Massara

Redazione Il Milanista

La dirigenza rossonera, nei panni di Paolo Maldini e Frederic Massara, sta guardando con molta attenzione le partite dell'Europeo per cercare e vedere all'opera giocatori che potrebbero far comodo al progetto Milan. Tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi, oltre all'attaccante vice Ibrahimovic, c'è anche l'esterno d'attacco.

Tra i giocatori visionati dagli uomini del Diavolo c'è anche il sassolese Domenico Berardi. L'esterno classe '94 è una delle certezze e dei protagonisti della formazione di Roberto Mancini che stravede per il mancino neroverde. E a 27 anni per il ragazzo potrebbe essere arrivato il momento del grande salto. Ma portare Mimmo all'ombra del Duomo non sarà facile: il Sassuolo è bottega cara e non fa sconti...

Milan, il piano per prendere Berardi

Berardi dal club emiliano viene valutato 50 milioni di euro forte di contratto fino al 2024. Una cifra che la dirigenza rossonera non vuole spendere e per questo Maldini e Massara stanno studiando una formula alternativa per assicurarsi le prestazioni del Nazionale.

Il duo mercato rossonero starebbe dunque valutando di proporre un corposo scambio con il Sassuolo. Una promozione, quasi da supermercato, 3x1. In pratica il Milan vorrebbe cedere tre giocatori che nella rosa di Pioli sono riserve o fuori dal progetto tecnico. Gli indiziati a prendere parte alla trattativa sono Caldara, Krunic e Hauge.

Il difensore, dopo 18 mesi in prestito all'Atalanta, tornerà a Milanello dove sarà solo di passaggio. Mattia Caldara ha voglia di riscattare le ultime stagioni sottotono e viene valutato 10 milioni di euro. Ovvero lo stesso valore di Rade Krunic. Poco più alta, invece, la valutazione del norvegese Jens Petter Hauge: 15 milioni di euro. Questo pacchetto, se verrebbe accettato dal Sassuolo, varrebbe 25 milioni di euro, ovvero la metà del cartellino di Berardi. Il Milan poi garantirebbe un conguaglio economico da 25 milioni. Ma trattare con il Sassuolo è difficile e raramente accetta contropartite.