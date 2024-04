Finale Youth League: la probabile formazione del Milan

Domani pomeriggio alle ore 18:00 si sfideranno Olympiacos e Milan per la finale della UEFA Youth League. Ecco la probabile formazione

Stefania Palminteri Redattore 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 16:31)

Domani pomeriggio, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 18:00, si disputerà, al 'Colovray Sports Centre' di Nyon, la sfida Olympiacos-Milan, partita valevole per la finale della UEFA Youth League 2023-2024. Dopo gli ultimi risultati i rossoneri si sono rilanciati anche in campionato in cerca di un posto ai playoff. La Primavera rossonera è arrivata in finale battendo il Braga, il Porto e il Real Madrid sempre ai calci di rigore. Decisivi Zeroli e il portiere Raveyre. Ecco le probabili formazioni di Olympiacos-Milan.

Ignazio Abate dovrebbe schierare il Milan migliore possibile e identico a quello che ha battuto il Porto in semifinale. Abate dovrebbe schierare un 4-3-3 con Raveyre in porta, Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi in difesa. Centrocampo a tre con Malaspina, Stalmach e capitan Zeroli. In avanti Camarda, con a fianco Scotti,e Diego Sia. Ecco le probabili formazioni di Olympiacos e Milan per la finale Youth League.

MILAN probabile formazione (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Stalmach; Sia, Camarda, Scotti. Allenatore: Abate.

